Manisa Basket, Adam Hamilton ile Anlaştı
BASKETBOL Süper Ligi'nde sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Manisa Basket, NCAA çıkışlı ABD'li uzun Adam Hamilton'u kadrosuna kattı. NCAA ekiplerinden Lamar Üniversitesi'nden mezun olan 24 yaşında, 2.06 boyundaki pivotla gelecek planları doğrultusunda uzun süreli bir sözleşme imzalandığı açıklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor