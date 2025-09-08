Haberler

Manisa Basket, Adam Hamilton ile Anlaştı

Basketbol Süper Ligi'nde transfer çalışmalarına hız veren Manisa Basket, NCAA'ya bağlı Lamar Üniversitesi'nden mezun olan 24 yaşındaki ABD'li pivot Adam Hamilton ile uzun süreli sözleşme imzaladı.

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Manisa Basket, NCAA çıkışlı ABD'li uzun Adam Hamilton'u kadrosuna kattı. NCAA ekiplerinden Lamar Üniversitesi'nden mezun olan 24 yaşında, 2.06 boyundaki pivotla gelecek planları doğrultusunda uzun süreli bir sözleşme imzalandığı açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
