Manisa Amatör Kulüpler Birliği Sorunları Değerlendirdi
Manisa Amatör Kulüpler Birliği, amatör spor kulüplerinin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla program düzenleyerek dayanışma mesajı verdi. Başkan Mehmet Salih Pektaş ve AK Parti Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, kulüplerin gelişiminde birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

MANİSA (İHA) – Manisa Amatör Kulüpler Birliği, amatör spor kulüplerinin yaşadığı sorunları değerlendirmek ve dayanışma mesajı vermek amacıyla bir program düzenledi.

Manisa Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Salih Pektaş'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmaya, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur, TFF Manisa İl Temsilcisi Levent Kepenekli ve çok sayıda kulüp temsilcisi katıldı. Toplantıda konuşan Manisa Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Salih Pektaş, birliğin kuruluş amacının amatör spor kulüplerinin tesis, antrenman ve maddi sorunlarına çözüm bulmak olduğunu söyledi.

Pektaş, "Amacımız Manisa'daki amatör kulüplerimizin sorunlarını gidermek, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmektir. İl Müdürümüz Yunus Öztürk ve Vekilimiz Mücahit Arınç bizlere büyük destek veriyor. Amatörden daha fazla futbolcu yetiştirip profesyonel takımlarımıza katkı sağlamak istiyoruz" dedi.

Manisa'dan yetişen Caner Erkin ve Emrecan Bulut gibi futbolcuların altyapıya verilen emeğin bir sonucu olduğunu belirten Pektaş, "Altyapılara desteğimiz artarak devam edecek. Birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimiz sürece Manisa futbolunu hak ettiği yerlere taşıyacağız" diye konuştu.

Arınç: "Manisa'yı spor ve kültürle marka şehir yapacağız"

AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç ise konuşmasında şehir kimliği ve sporun birleştirici gücüne dikkat çekti. Arınç, "Her alanda olduğu gibi sporda da biz Manisalılar olarak bu şehrin sorumluluğunu taşıyoruz. Manisa isminden çok daha büyük bir potansiyele sahip bir şehir. Ancak bu potansiyeli dışarıya da yansıtarak, 'biz bir Manisa'yız' diyebilmemiz gerekiyor. Kültür, turizm ve spor birbirini destekleyen alanlardır. Bu alanlarda birlikte hareket ederek Manisa'yı marka şehir haline getireceğiz" dedi.

Geçtiğimiz mayıs ayında gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali'nin Manisa'nın sosyal ve kültürel hayatına büyük katkı sağladığını hatırlatan Arınç, "25 yıldır kapalı olan Manisa Müzesi'ni yeniden açtık, Sardes Antik Kenti'nde gece müzeciliğini başlattık. Spor ve kültür bu tür projelerle bir araya geldiğinde şehir daha da gelişir" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
