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Mancini, İtalya'nın Türkiye'yi 4-1 yendiği maçta iyi futbol oynadıklarını söyledi

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Mancini, İtalya'nın Türkiye'yi 4-1 yendiği maçta iyi futbol oynadıklarını söyledi
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi ikinci maçında Bursa'da ağırladığı İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, maçın ardından takımının iyi oynadığını ve galip gelmekten mutlu olduğunu söyledi; yeni oyunculara şans verdiğini belirtti.

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, 4-1'lik Türkiye galibiyetinde iyi bir futbol oynadıklarını vurgulayarak, "Takım her şeyi en iyi şekilde sahaya taşıdı, mutluyum" dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi ikinci maçında Bursa'da ağırladığı İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini değerlendirmelerde bulundu. Mancini, "Biz her zaman formaya yakışan futbol oynamaya çalışıyoruz. Belçika maçında üzüldük. Bu maçta iyi reaksiyon gösterdik ve galip geldik" dedi.

"Çok genç oyuncularımız var"

Genç oyuncu Francesco Pio Esposito hakkında da değerlendirmelerde bulunan Mancini, oyuncunun Serie A'da forma giydiğini ve önemli özelliklere sahip olduğunu belirterek, "Francesco Pio Esposito Serie A'da oynuyor. Çok iyi özellikleri var, ona sahip olduğumuz için şanslıyız. Çok genç oyuncularımız var. Bu maçı kazanmak çok önemliydi. Ama bir maçta hiçbir şey değişmiyor, çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Türk futbolu her geçen gün ilerliyor"

Türkiye'de iyi karşılandığını dile getiren Mancini, A Milli Futbol Takımı'nın performansına ilişkin, "Burada herkes beni çok iyi karşıladı. Türk futbolu her geçen gün ilerliyor. Bugün için biz çok iyi oynadık, karşımda çok iyi bir Türkiye vardı. Bizim iyi oynayışımızın maçı kazandırdığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Yeni oyuncularımın da iyi oynadığını düşünüyorum"

Karşılaşmada yeni oyunculara şans verdiğini belirten Mancini, takımının mücadeleye iyi hazırlandığını vurgulayarak, "Bu maç için yeni oyuncuları denemek istedim. Yeni oyuncularımın da iyi oynadığını düşünüyorum. Bu maça çok iyi hazırlandık, her şey istediğimiz gibi gitti. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Bir günümüz daha var, taze oyuncuları kullanmak bize her zaman yardımcı olacaktır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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