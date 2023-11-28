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Manchester United, Galatasaray Maçı İçin İstanbul'a Geldi

28 Kasım 2023 22:00 Son Güncelleme: 22:01 Abone Ol

Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci haftasında Galatasaray ile oynayacağı maç için özel uçakla İstanbul'a geldi. İngiliz takımı, havalimanından ayrılarak konaklayacakları otele hareket etti.