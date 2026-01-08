Manchester United'dan Kayserispor'a imza! Antrenmana dahi çıktı

Haberler

Manchester United'dan Kayserispor'a transfer olan 21 yaşındaki Sam Mather, resmi sözleşmeyi imzaladı. Genç yıldız, sarı-kırmızılı takımdaki ilk antrenmanına çıktı. Süper Lig ekibi ayrıca, Gaziantep FK'dan Semih Güler, Hatayspor'dan Görkem Sağlam'ı da transfer etti.

  • Kayserispor, Manchester United'dan 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Sam Mather'ı transfer etti.
  • Sam Mather, bu sezon Manchester United ile 6 maçta 355 dakika oynadı ve 2 asist yaptı.
  • Kayserispor, Gaziantep FK'dan Semih Güler ve Hatayspor'dan Görkem Sağlam'ı da transfer etti.

Süper Lig ekiplerinden Kayserisppor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'nın Belek bölgesinde devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekipte, teknik direktör Radomir Djalovic'in raporu doğrultusunda eksik bölgelere takviyeler de sürüyor.

KAYSERİSPOR'A MANCHESTER UNİTED'DAN TRANSFER

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın 21 yaşındaki genç yeteneği Sam Mather'ı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı ekip ayrıca, Gaziantep FK'dan Semih Güler, Hatayspor'dan Görkem Sağlam'ı da renklerine bağladı.

SEZON PERFORMANSI

Manchester United ile bu sezon 6 maçta 355 dakika sahada kalan sol kanat oyuncusu Mather, bu maçlarda 2 asist yaptı.

İLK ANTRENMANA ÇIKTILAR

İç Anadolu ekibinin kampına katılan 3 isim, Kayserispor Başkan Yardımcısı Süleyman Akın ile fotoğraf paylaştı. Sarı kırmızılı takımda transfer tahtasının açılması için çalışmalar sürerken, tahtanın açılmasının ardından yeni transferlerin kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

