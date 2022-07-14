Manchester United'dan gövde gösterisi! Frenkie De Jong'u astronomik bedelle transfer ediyorlar - Haberler

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Manchester United'dan gövde gösterisi! Frenkie De Jong'u astronomik bedelle transfer ediyorlar

Haberler.com - Spor
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Teknik direktör Erik Ten Hag ile birlikte yeni bir yapılanmaya giren Manchester United, Barcelona'da forma giyen Hollandalı yıldız oyuncu Frenkie De Jong'u 85 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İngiliz devi Manchester United, çok konuşulacak bir transfere imza atıyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre United, Frenkie De Jong için 75+10 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Barcelona ile anlaşma sağladı.

Manchester United'dan gövde gösterisi! Frenkie De Jong'u astronomik bedelle transfer ediyorlar

OYUNCUNUN KARARI BEKLENİYOR

Barcelona'da kalmayı düşünen 25 yaşındaki futbolcunun bu teklife nasıl yanıt vereceği merak ediliyor. De Jong, Barcelona formasıyla geçen sezon 47 maçta 4 gol 5 asist ile oynadı.

Manchester United'dan gövde gösterisi! Frenkie De Jong'u astronomik bedelle transfer ediyorlar

Haberler.com - Spor

Manchester United Frenkie de Jong Barselona Spor Haberler

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