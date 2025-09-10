Haberler

Manchester United'dan ayrılan Christian Eriksen'in yeni adresi Bundesliga

Manchester United'dan ayrılan Christian Eriksen'in yeni adresi Bundesliga
Güncelleme:
Manchester United'dan ayrılan Christian Eriksen, kariyerine Bundesliga'da devam etme kararı aldı. Almanya ekibi Wolfsburg, Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'i 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Premier Lig ekibi Manchester United'da kadroda düşünülmeyerek takımdan gönderilen Christian Eriksen'in yeni adresi belli oldu.

WOLFSBURG'A İMZA ATTI

Almanya ekibi Wolfsburg, Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki Eriksen ile iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

KARİYERİ

Daha önce Ajax, Tottenham, Inter ve Brentford'da görev yapan tecrübeli orta saha oyuncusu, son olarak Manchester United forması giydi.

107 MAÇTA 8 GOL

Geçen sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle Manchester United'dan ayrılan Eriksen, 3 sezon top koşturduğu takımıyla 107 maça çıktı ve 8 gol kaydetti.

MİLLİ TAKIM FORMASINI EN ÇOK GİYEN İSİM

Danimarka Milli Takımı tarihinin en çok forma giyen oyuncusu konumundaki Eriksen, milli formayla 144 karşılaşmada 46 gol attı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500
