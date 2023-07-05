Manchester United, Chelsea'den Mason Mount'u renklerine bağladı

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Chelsea'den Mason Mount'u kadrosuna kattı. Mount ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Manchester United, futbolcu için Chelsea'ye 70 milyon euroluk ödeme yaptı.

Chelsea altyapısından yetişen Mason Mount, Manchester United ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı Şeytanlar, bu transfer için Maviler'e 70 milyon euro bonservis ödedi.

"NE KADAR GÜÇLÜ BİR TAKIMA KATILDIĞIMI BİLİYORUM"

Chelsea'den yapılan açıklama, "Büyüdüğünüz kulüpten ayrılmak asla kolay değildir, ancak Manchester United kariyerimin bir sonraki aşaması için heyecan verici, yeni bir meydan okuma sağlayacak. Onlara karşı mücadele ettiğim için ne kadar güçlü bir takıma katıldığımı biliyorum. Bu takımın büyük kupalar kazanma hedefinin bir parçası olmak için sabırsızlanıyorum." ifadeleri kullanıldı.

CHELSEA İLE SAYISIZ ZAFERLER KAZANDI

Mount, Chelsea formasıyla Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve iki kez de Federasyon Kupası'nı kazandı.