Manchester United, Bryan Mbeumo'yu Kadrosuna Kattı

Manchester United, Bryan Mbeumo'yu Kadrosuna Kattı
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İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Brentford'dan Kamerunlu kanat oyuncusu Bryan Mbeumo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Mbeumo, yeni sezonda 19 numaralı formayı giyecek.

İNGİLTERE Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Brentford forması giyen Bryan Mbeumo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Teknik direktör Ruben Amorim yönetiminde yeni sezon çalışmalarını sürdüren Manchester United, Brentford forması giyen Kamerunlu kanat Bryan Mbeumo'yu kadrosuna kattı. İngiliz kulübünden yapılan açıklamada 25 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edilirken, bonservis bedeli ise açıklanmadı. Bryan Mbeumo, Manchester United'da 19 numaralı formayı giyecek.

Bryan Mbeumo, Brentford formasıyla toplamda 242 maçta forma giyerken, 70 gol ve 51 asistlik performans sergiledi.

MBEUMO: HAYALİMDEKİ KULÜBE İMZA ATMA FIRSATINI KAÇIRMAMAM GEREKTİĞİNİ BİLİYORDUM

Manchester United'a transfer olduğu için mutu olduğunu ifade eden Bryan Mbeumo, "Manchester United'a katılma şansım olduğunu öğrendiğim anda, çocukluğumda formasını giydiğim hayalimdeki kulübe imza atma fırsatını kaçırmamam gerektiğini biliyordum. Benim mentalitem, her zaman dünden daha iyi olmaktır. Ruben Amorim'den öğrenecek çok şeyim var ve dünya çapındaki oyuncularla birlikte oynamak, burada bir üst seviyeye ulaşmamı sağlayacak ruh ve karaktere sahip olduğumu biliyorum. Herkes bana burada oluşturulan ortamdan ve kulübün geleceğe yönelik heyecan verici planlarından bahsetti. Burası muazzam bir kulüp. İnanılmaz bir stadyuma ve harika taraftarlara sahip. En büyük kupalar için mücadele etmeye kararlıyız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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