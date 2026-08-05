Manchester United, Arsenal'ın genç yıldızı Myles Lewis-Skelly için transfer çalışmalarına başladı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre teknik direktör Michael Carrick, hem sol bek hem de orta sahada görev yapabilen 19 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor. Old Trafford yönetiminin, Arsenal'ın oyuncu için nasıl bir tutum sergileyeceğini araştırdığı belirtiliyor.