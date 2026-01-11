Manchester United'a FA Cup'ta şok! 44 yıl sonra bir ilk gerçekleşti

Haberler

FA Cup'ta Manchester United, kendi sahasında Brighton Hove Albion'a 2-1 yenilerek elendi. Manchester United, 1981-82 sezonundan bu yana ilk kez aynı sezonda hem Federasyon Kupası hem de Lig Kupası'na katıldığı turda veda etti.

  • Brighton Hove Albion, FA Cup'ta Manchester United'ı 2-1 mağlup etti.
  • Ferdi Kadıoğlu, Brighton Hove Albion formasıyla 90 dakika süre aldı.
  • Manchester United, 44 yıl sonra ilk kez aynı sezonda hem FA Cup hem de Lig Kupası'na katıldığı turda elendi.

FA Cup'ta Altay Bayındırlı Manchester United, Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton Hove Albion ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Brighton, 2-1 kazanmayı başardı.

3 GOLLÜ MAÇTA GÜLEN TARAF BRIGHTON

Old Trafford Stadı'nda oynanan karşılaşmada Brighton Hove Albion, 12. dakikada Brajan Gruda'nın golüyle 1-0 geçti. İkinci yarıya da hızla başlayan konuk ekip, 65. dakikada Danny Welbeck ile farkı 2'ye çıkardı. Manchester United, 85. dakikada Benjamin Sesko'nun golüyle skoru 2-1 yaptı. Kalan sürede başka gol olmadı ve maçı 2-1 kazanan Brighton Hove Albion, kupada tur atladı.

FERDİ 90 DAKİKA SÜRE ALDI

Konuk ekipte milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, müsabakada 90 dakika görev aldı. Manchester United'da Altay Bayındır, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

44 YIL SONRA BİR İLK

İngiliz devi Manchester United, 44 yıl aradan sonra kötü bir ilki yaşadı. Kırmızılar, 1981-82 sezonundan bu yana ilk kez aynı sezonda hem Federasyon Kupası hem de Lig Kupası'na katıldığı turda veda etti.




