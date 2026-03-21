Manchester United'a büyük şok

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Manchester United, deplasmanda Bournemouth ile 2-2 berabere kaldı. Maç, yüksek tempolu anlara sahne oldu. Manchester United'ın gollerini Bruno Fernandes ve James Hill'in kendi kalesine attığı gol getirdi. Bournemouth ise Ryan Christie ve Junior Kroupi ile skora dengeyi getirdi. Manchester United savunmacısı Harry Maguire, maçın 78. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

GOLLER KARŞILIKLI GELDİ

Vitality Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Manchester United'ın gollerini 61. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes ve 71. dakikada James Hill'in kendi kalesine attığı gol getirdi. Ev sahibi Bournemouth ise 67. dakikada Ryan Christie ve 81. dakikada Junior Kroupi ile skora dengeyi getirdi.

MAGUIRE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın 78. dakikasında Manchester United savunmacısı Harry Maguire, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Bu sonuçla Manchester United puanını 55'e yükseltirken, Bournemouth 42 puana ulaştı. Ligde bir sonraki hafta Manchester United, Leeds United'ı konuk edecek. Bournemouth ise Arsenal deplasmanına çıkacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
