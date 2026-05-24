Manchester City'den Ederson'a büyük sürpriz

Güncelleme:
Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola’ya vedası için Etihad’a gelen Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson adına özel bir mozaik hazırlandı.

  • Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson, eski teknik direktörü Pep Guardiola'nın veda maçı için İngiltere'ye gitti.
  • Manchester City, stadyumun dışına Ederson'un dev bir mozaiğini yerleştirdi.
  • Ederson'un Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyor.

Manchester City forması giydiği 8 sezon boyunca 1 Şampiyonlar Ligi ve 6 Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki Brezilyalı eldiveni Ederson, eski teknik direktörü Pep Guardiola’nın veda karşılaşmasında yer almak üzere İngiltere'ye uçtu.

ETİHAD'DA UNUTULMAZ SÜRPRİZ

Guardiola’nın vedası için Etihad Stadyumu'na giden Ederson, burada büyük bir sürpriz manzarayla karşılaştı. Manchester City yönetimi, kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran eski kalecisini unutmayarak stadyumun dışına dev bir Ederson mozaiği yerleştirdi.

''GÖRÜR GÖRMEZ BÜYÜK BİR GURUR HİSSETTİM''

Kendi siluetinden oluşan mozaiğin önünde hatıra fotoğrafı çektiren tecrübeli kaleci, hissettiği duyguları paylaşarak "Bu mozaiği ilk gördüğüm an kelimenin tam anlamıyla gururlandım. Manchester City formasıyla bu kadar büyük başarılara ulaşacağımı hayal bile edemezdim. Böylesine muhteşem takım arkadaşlarına sahip olduğum ve dünyanın en iyi ekibiyle yan yana çalıştığım için kendimi her zaman çok şanslı hissedeceğim." dedi. 

FENERBAHÇE'DEKİ GELECEĞİ BELİRSİZ

Sezon başında bedelsiz olarak sarı-lacivertli ekibe katılan ancak özellikle ligin son haftalarında sergilediği performans sebebiyle eleştirilerin odağı haline gelen Ederson’un Türkiye’deki geleceği belirsizliğini koruyar. 

Cemre Yıldız
