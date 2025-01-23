Manchester City, Omar Marmoush'u Transfer Etti

Manchester City, Eintracht Frankfurt'tan Mısırlı forvet Omar Marmoush'u 4,5 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, ara transfer döneminde çalışmalarına devam ediyor. Manchester temsilcisi, Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen 25 yaşındaki Mısırlı forvet oyuncusu Omar Marmoush'u 2029 yazına kadar renklerine bağladığını duyurdu. Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Manchester City, Eintracht Frankfurt'tan Omar Marmoush'u transfer ettiğini duyurmaktan mutluluk duyuyor. 25 yaşındaki Mısırlı forvet, 4,5 yıllık sözleşmeyle Manchester City'ye transfer oldu" denildi.

Marmoush: "Manchester City'ye imza atmak harika bir duygu"

Transferin ardından City resmi internet sitesine konuşan Marmoush da, "Bu asla unutamayacağım bir gün. Dünyanın en iyi takımlarından birine, Manchester City'ye imza atmak harika bir duygu. Çok mutluyum, ailem çok gururlu ve hepimiz Manchester'da olmaktan çok mutluyuz. Pep, teknik ekibi ve dünya standartlarındaki tesislerle oyuncular gelişmek için ihtiyaç duydukları her şeye sahipler. Buraya gelme şansım olduğunda bu benim için gerçekten cezbediciydi. ve kupalar kazanmak istediğimi de inkar edemem. City uzun yıllardır İngiltere'nin en başarılı kulübü oldu, bu yüzden kazanan bir ortama ve kazanan bir kültüre katıldığımı biliyorum. Bu kazanan takımın değerli bir üyesi olmak istiyorum. Diğer oyuncularla tanışmayı ve Manchester City taraftarlarına neler yapabileceğimi göstermeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Begiristain: "Marmoush birinci sınıf bir hücum oyuncusunun ihtiyaç duyduğu tüm özelliklere sahip"

Manchester City Futbol Direktörü Txiki Begiristain ise Marmoush'un City'ye katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Begiristain, "Omar yetenekli ve heyecan verici bir forvet ve aramıza katıldığı için çok mutluyum. Olağanüstü bir sezon geçirdi ve onu her izlediğimizde maçlara etki etti. Birinci sınıf bir hücum oyuncusunun ihtiyaç duyduğu tüm özelliklere sahip. Olağanüstü bir hıza ve farkındalığa sahip ve kale önünde olağanüstü. Ayrıca birçok farklı pozisyonda oynayabiliyor ki bu gerçekten değerli bir özellik. Ayrıca Pep ve City'deki teknik ekiple çalışmanın onun mükemmel hücum yeteneğini daha da geliştireceğinden hiç şüphem yok" diye konuştu.

Bu sezon Eintracht Frankfurt formasıyla tüm kulvarlarda 26 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 20 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

Öte yandan Mısırlı futbolcunun yeni kulübü Manchester City'de 7 numaralı formayı giyeceği belirtildi. - İSTANBUL