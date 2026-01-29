Haberler

Manchester City maçı sonrası Icardi'yi görenler tanıyamadı

Manchester City maçı sonrası Icardi'yi görenler tanıyamadı
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Manchester City'ye 2-0 yenilmesine rağmen Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalarak play-off turuna yükseldi; Mauro Icardi'nin maç sonrası City forması giymesi ise gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Galatasaray, Manchester City'ye 2-0 mağlup olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi lig aşamasını ilk 24 içinde tamamlayarak play-off turuna yükseldi.

GALATASARAY MANCHESTER CITY'YE KAYBETTİ, TUR BİLETİNİ ALDI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester City ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı. Bu sonuca rağmen Galatasaray, lig aşamasını ilk 24 içinde tamamlayarak adını play-off turuna yazdırdı.

PLAY-OFF TURUNDA MUHTEMEL RAKİPLER

Lig aşamasının tamamlanmasının ardından Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri de netleşti. Sarı-kırmızılıların bu turda Juventus ya da Atletico Madrid ile eşleşmesi bekleniyor.

ICARDI'DEN MAÇ SONU GÜNDEM OLAN HAREKET

Karşılaşmanın ardından Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin Manchester City forması giymesi dikkat çekti. Icardi'nin bu anları kısa sürede gündem olurken, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Piyasalar bugüne de hareketli başladı! Rekorlar art arda kırılıyor

Piyasalar yangın yeri! Rekor üstüne rekor kırılıyor
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeşilçam'ın yıldızı Saadet Gürses: Borç batağındayım, yaşam mücadelesi veriyorum

Yeşilçam'ın yıldızının acı çığlığı: Yaşam mücadelesi veriyorum
Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi

Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte eski nişanlının ifadesi
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...

AK Partili vekilden emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Kolombiya'da uçak düştü, kurtulan yok

Yolcu uçağı düştü, kurtulan yok! Meclis üyesi de içindeydi
Yeşilçam'ın yıldızı Saadet Gürses: Borç batağındayım, yaşam mücadelesi veriyorum

Yeşilçam'ın yıldızının acı çığlığı: Yaşam mücadelesi veriyorum
Fenerbahçe'ye yıldız isimden gece yarısı kötü haber

Fenerbahçe'ye yıldız isimden gece yarısı kötü haber
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir