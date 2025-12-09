Haberler

Manchester City maçı öncesi Real Madrid'de Mbappe depremi

Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde yarın akşam Manchester City'yi konuk etmeye hazırlanan Real Madrid, sakatlıklarla boğuşurken Kylian Mbappe'nin de antrenmana katılmaması büyük endişe yarattı.

  • Real Madrid'in Manchester City maçı öncesi Carvajal, Huijsen, Alaba, Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold ve Eder Militao sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak.
  • Kylian Mbappe, Celta Vigo maçında sol el yüzük parmağını kırdı ve sol bacağındaki ağrı nedeniyle antrenmana katılamadı.
  • Mbappe'nin Manchester City maçı kadrosunda yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor.

Real Madrid ile Manchester City, yarın Santiago Bernabeu'da dev bir mücadeleye çıkacak. Grupta 12 puanla 5. sırada olan Real Madrid ile 10 puanlı Manchester City'nin karşılaşması büyük önem taşırken, İspanyol devinde sakatlık krizi giderek büyüyor. Carvajal, Huijsen, Alaba, Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold ve Eder Militao'nun kadroda olmayacağı kesinleşmiş durumda.

MBAPPE ANTRENMANA KATILMADI

Bu eksiklere bugün yapılan antrenmanda Kylian Mbappe'nin de katılmaması eklendi ve Madrid cephesinde endişe adeta zirve yaptı. Cadena COPE muhabiri Arancha Rodriguez'in aktardığına göre Mbappe, Celta Vigo maçında sol el yüzük parmağını kırmıştı.

Yıldız futbolcu bu kez sol bacağındaki ağrı nedeniyle antrenmana çıkamadı. Mbappe'nin Manchester City maçının kadrosunda yer alıp almayacağı halen belirsizliğini koruyor. Aynı antrenmanda Eduardo Camavinga'nın da bulunmaması teknik heyeti zor durumda bıraktı.

Real Madrid, kritik maç öncesi sakatlıklarla adeta boğuşurken, Mbappe'nin durumuyla ilgili verilecek son karar büyük bir merakla bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
title