Manchester City maçı öncesi Real Madrid'de Mbappe depremi

Real Madrid ile Manchester City, yarın Santiago Bernabeu'da dev bir mücadeleye çıkacak. Grupta 12 puanla 5. sırada olan Real Madrid ile 10 puanlı Manchester City'nin karşılaşması büyük önem taşırken, İspanyol devinde sakatlık krizi giderek büyüyor. Carvajal, Huijsen, Alaba, Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold ve Eder Militao'nun kadroda olmayacağı kesinleşmiş durumda.

MBAPPE ANTRENMANA KATILMADI

Bu eksiklere bugün yapılan antrenmanda Kylian Mbappe'nin de katılmaması eklendi ve Madrid cephesinde endişe adeta zirve yaptı. Cadena COPE muhabiri Arancha Rodriguez'in aktardığına göre Mbappe, Celta Vigo maçında sol el yüzük parmağını kırmıştı.

Yıldız futbolcu bu kez sol bacağındaki ağrı nedeniyle antrenmana çıkamadı. Mbappe'nin Manchester City maçının kadrosunda yer alıp almayacağı halen belirsizliğini koruyor. Aynı antrenmanda Eduardo Camavinga'nın da bulunmaması teknik heyeti zor durumda bıraktı.

Real Madrid, kritik maç öncesi sakatlıklarla adeta boğuşurken, Mbappe'nin durumuyla ilgili verilecek son karar büyük bir merakla bekleniyor.