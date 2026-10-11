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Manchester City, Liverpool'u deplasmanda 3-0 yenerek Premier Lig'de 6'da 6 yaptı

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Premier Lig'in 6. haftasında Manchester City, deplasmanda Liverpool'u 3-0 mağlup etti. Haaland, Doku ve Cherki'nin golleriyle City 6'da 6 yapıp liderliğini sürdürdü; Liverpool ise ilk yenilgisini alarak 9 puanda kaldı.

Manchester City, Premier Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynadığı Liverpool'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

Premier Lig'in 6. haftasında Liverpool ile Manchester City, Anfield'da karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısında gol sesinin çıkmazken, Manchester sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Manchester ekibine galibiyeti getiren goller 65. dakikada Erling Haaland, 68. dakikada Jeremy Doku ve 78. dakikada da Rayan Cherki'den geldi.

Ev sahibi takımda Ryan Gravenberch, 62. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla Manchester City, Premier Lig'de 6'da 6 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Liverpool ise bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı ve 9 puanda kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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