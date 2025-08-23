Manchester City kötü gidişata devam ediyor! Tottenham rahat kazandı

İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında Manchester City ile Tottenham ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan maçı Tottenham, 2-0'lık skorla kazandı.

TOTTENHAM RAHAT KAZANDI

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Brennan Johnson ve 45+2. dakikada Joao Palhinha kaydetti.

CITY'DE KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR

Bu sonuçla birlikte geride kalan sezonda son dönemlerin en kötü grafiğini çizen Manchester City, bu sezonda da ligin henüz ikinci haftasında ilk yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı. Tottenham ise 2'de 2 yaparak sezona 6 puanla başladı. Ligin bir sonraki maçında Manchester City, Brighton deplasmanına gidecek. Tottenham, sahasında Bournemouth'u ağırlayacak.