Manchester City kötü gidişata devam ediyor! Tottenham rahat kazandı

Manchester City kötü gidişata devam ediyor! Tottenham rahat kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında Manchester City, sahasında ağırladığı Tottenham'a 2-0 mağlup oldu. Geride kalan sezonda son dönemlerin en kötü grafiğini çizen Pep Guardiola'nın ekibi, ligin henüz ikinci haftasında ilk yenilgisini aldı.

İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında Manchester City ile Tottenham ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan maçı Tottenham, 2-0'lık skorla kazandı.

TOTTENHAM RAHAT KAZANDI

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Brennan Johnson ve 45+2. dakikada Joao Palhinha kaydetti.

Manchester City kötü gidişata devam ediyor! Tottenham rahat kazandı

CITY'DE KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR

Bu sonuçla birlikte geride kalan sezonda son dönemlerin en kötü grafiğini çizen Manchester City, bu sezonda da ligin henüz ikinci haftasında ilk yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı. Tottenham ise 2'de 2 yaparak sezona 6 puanla başladı. Ligin bir sonraki maçında Manchester City, Brighton deplasmanına gidecek. Tottenham, sahasında Bournemouth'u ağırlayacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Düğünde havaya ateş açanlar ve trafikte yol kesenler yandı! Bakan Tunç'tan açıklama var

Bu iki suçu işleyenler yandı, cezası artırılıyor
Hakem Kurulu, memur zammını görüşmek için toplandı

Milyonların maaş zammının görüşüleceği toplantı başladı
AK Partili Çelebi, komando beresiyle ikna turunda: Kazanan Türkiye olacak

Komando beresiyle ikna turu: Kazanan Türkiye olacak
Sanat dünyasında büyük kaos! Aslıhan Gürbüz, 'Bir ifşa da arkadaşımdan' diyerek duyurdu

Ünlü oyuncu "Bir ifşa da arkadaşımdan" diyerek duyurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Yılmaz Ak'tan taciz iddialarına yanıt: İftira ve asılsız

"Silah zoruyla taciz" iddiası! Ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.