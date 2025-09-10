Haberler

Manchester City'de Sakatlık Şoku: Omar Marmoush Derbi Maçında Yok

Güncelleme:
Manchester City, Mısırlı forvet Omar Marmoush'un Burkina Faso ile oynanan Afrika Elemeleri maçında sakatlandığını açıkladı. Marmoush, pazar günü Manchester United ile oynanacak derbi maçında forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun dün Mısır'ın Burkina Faso ile oynadığı 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçında sakatlandığı belirtildi.

Marmoush'un pazar günü Manchester United'a karşı oynanacak derbi maçında forma giyemeyeceğini aktaran Manchester City, oyuncunun daha detaylı sağlık tetkikleri için Manchester'a döneceğini ifade etti.

Mısırlı oyuncu, Manchester City'de 28 maçta 8 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
