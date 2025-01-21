Manchester City, 2 günde transfere 75 milyon euro harcadı

Kendi standartlarına göre oldukça başarısız bir sezon geçiren Manchester City, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harcadığı paralarla dikkat çekti.

İKİ GÜNDE 75 MİLYON EURO

Lens'ten Abdukodir Khusanov'u 40 milyon euro karşılığında kadrosuna katan Manchester City, transferlerine devam etti. Khusanov'un açıklanmasından 1 gün sonra savunmaya bir takviye daha yapan İngiliz devi, Palmeiras'ta forma giyen 19 yaşındaki Vitor Reis'i 35 milyon euro karşılığında renklerine bağladı.

BİR 75 MİLYON EURO DAHA HARCAYACAK

2 gün içinde 75 milyon euro karşılığında savunma hattını güçlendiren Manchester City, kısa süre için Frankfurt'tan Omar Marmoush'u da açıklamaya hazırlanıyor. Manchester City, Omar Marmoush için de Frankfurt'a 75 milyon euro ödeyecek.

BU SEZON MACHESTER CITY

Machester City, 22 haftası geride kalan İngiltere Premier Lig'de 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde ederek topladığı 38 puanla 5. sırada yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2'şer kez galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alan İngiliz devi, 8 puanla 22. sırada kendisine yer buldu. Ligde ve diğer kulvarlarda uzun süre galibiyet hasreti çeken City, İngiltere Lig Kupası'nda da son 16 turunda Tottenham'a yenilerek elendi