Manavgat'ta 2025 Dünya Sahil Sürat Şampiyonası Başladı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Antalya Valiliği desteğiyle Dünya Kürek Federasyonu ve Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 Dünya Sahil Sürat Şampiyonası, 52 ülkeden 680 sporcunun katılımıyla başladı.

Manavgat'ta 52 ülkeden 680 sporcunun 9 kategoride kürek çekeceği Dünya Sahil Sürat Şampiyonası'nın ilk gününde eleme yarışları yapıldı. Erkekler tek çifte, 19 yaş altı erkekler tek çifte, 19 yaş altı erkekler iki çifte, kadınlar tek çifte, 19 yaş altı kadınlar tek çifte, 19 yaş altı kadınlar iki çifte, karma iki çifte, karma dört çifte dümencili ve 19 yaş altı karma iki çifte kategorilerinde sporcular önce eleme turlarında final gruplarına kalmak için yarıştı.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, şampiyonanın Türkiye'de düzenlenmesinin önemli olduğunu belirterek, Manavgat'ta geçen ay da Avrupa Şampiyonası düzenlediklerini hatırlattı. Bu tür organizasyonların kürek sporuna ilgiyi artıracağını dile getiren Başkan Ertürk, "Olimpik kategoriye alınan büyükler dünya şampiyonası tarihte ilk kez ülkemizde düzenleniyor. Amacımız 2 sene sonra bu yarışa tekrar ev sahipliği yapmak. Burada olimpiyat kotasına çocuklarımızın da dahil olarak onların olimpiyatlara gitmesini sağlamak istiyoruz. Geçen ay düzenlediğimiz Avrupa Şampiyonası'nda bir altın madalya kazandık. Aynı sporcularımız burada da yarışıyor. Burada daha büyük başarı yakalayıp Avrupa çapında elde ettiğimiz başarıları dünya çapında da tekrarlamak istiyoruz" dedi.

'OLİMPİK OLDUKTAN SONRA İLK KEZ YAPILAN BU ŞAMPİYONA STANDARTLARI BELİRLEYECEK'

Kürek sporunun olimpik yarışmalara dahil edildikten sonra düzenlenen ilk organizasyonun Türkiye'de yapılmasıyla Türkiye'nin kürek sporunda adından söz ettiren ülkeler arasına girdiğini belirten Başkan Ertürk, "Burada 52 ülkeden 680 sporcu yarışacak. Aslında ilk başta 55 ülkeydi son anda 3 ülke rezervasyonlarını iptal etti. Burada 52 ülkeden en iyi sporcular dünya şampiyonluğu için yarışıyor. Olimpik olduktan sonra ilk kez yapılan bu şampiyona standartları belirleyecek" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE OLMAKTAN MEMNUNLAR'

Türkiye'de yapılan Avrupa Şampiyonası ve şimdi de Dünya Şampiyonası dolayısıyla Avrupa ve dünya federasyonlarının başkanlarının memnun olduğunun altını çizen Başkan Erhan Ertürk, "Bu tür organizasyonlarda bir sorun çıktığında onlar panik oluyor. Bizimse Allah vergisi bir sorun çözme yeteneğimiz var. Onlar için çözülmesi uzun süreçler alacak sorunları çok kısa sürede çözünce şimdi onlar da buna alıştı. Türkiye'de olmaktan memnunlar" dedi.