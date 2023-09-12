Manavgat Belediyesi Plaj Voleybolu Halk Turnuvası Başladı

Manavgat Belediyesi'nin bu yıl 7'ncisini organize ettiği ve kent halkının yoğun katılım gösterdiği Plaj Voleybolu Halk Turnuvası, büyük bir coşkuyla Yukarı Pazarcı Mahallesi Zeynel Şenol Köprüsü ırmak kıyısında başladı.

Plaj Voleybolu Halk Turnuvası'na, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, oda başkanları, STK temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı. 32 takımın 6 gün boyunca şampiyonluk mücadelesi vereceği voleybol maçlarında 250 sporcu ter dökecek. 17 Eylül Pazar günü şampiyonluk mücadelesinin yapılmasının ardından kazanan takıma kupa ve madalya takdimi yapılacak.

2. Lig'e çıkan kadın voleybol takımı tanıtıldı

Plaj Voleybolu Halk Turnuvası'nın ilk gününde, Manavgat Belediyespor'un bu yıl 2'nci ligde mücadele edecek olan kadın voleybolcuları da Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen tarafından halka tanıtıldı. Manavgat Belediyespor'un kadın voleybol takımı, şampiyonluk sözü vererek Manavgat'ı en iyi şekilde temsil edeceklerini de söyledi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat halkının sporsever olduğunu ve birçok sporcuyu kendi içinden yetiştirdiğini vurguladı.

"Geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz"

Başkan Şükrü Sözen, "Geçtiğimiz günlerde bu alanda Plaj Futbolu etkinliğimizi gerçekleştirdik. Bugün de aynı heyecanla voleybol maçlarını gerçekleştiriyoruz. Bu kent sporu seviyor çünkü bu kentin sporcu yetiştiren bir dinamiği var. Çok güzel takımlarımız var. Çok keyifli ve güzel maçlar bizleri bekliyor. Manavgat'ımızı kadın voleybolunun 2'nci liginde temsil edecek kardeşlerimle de ayrıca gurur duyuyorum. Geçen dönem göğsümüzü kabartan bir şampiyonluk kazandılar. Bu sene de takımımızı güçlü isimlerle takviye yaptık. İnanıyorum ki bu sene 1'nci lige direk çıkacağız. Kent halkımızın desteği bu noktada çok önemli. Kızlarımızın maçlarına gelerek onlara destek olmamız gerekiyor. Bu vesile ile emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, turnuvamıza katılan tüm takımlarımıza da başarılar diliyorum" dedi. - ANTALYA