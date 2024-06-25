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Mame Thiam'ı Sivasspor radarına aldı

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Teknik Direktör Bülent Uygun'un isteğiyle Sivasspor, Mame Thiam ile görüşmeler yapıyor. Senegalli futbolcu, birçok takımın radarında yer alıyor ve Sivasspor da ona teklifte bulundu. Thiam'ın Sivasspor'a gelme ihtimali yüksek.

Mame Thiam'ı Sivasspor radarına aldı. Teknik Direktörü Bülent Uygun'un bizzat istediği futbolcu ile görüşmeler devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon Kayserispor'dan Pendikspor'a transfer olan Mame Thiam'a teklif yağıyor. Senegalli futbolcu, birçok takımın radarında yer alıyor. Thiam'a Sivasspor da talip oldu.

Pendikspor ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Thiam'ın, Sivasspor'a gelme ihtimali yüksek. Teknik Direktör Bülent Uygun'un da Mame Thiam'ı istediği öğrenildi.

Thiam'ın Sivasspor ile ilgili düşüncesi ise önümüzdeki hafta içi netlik kazanacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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