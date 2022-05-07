Malatyalı sporcudan Türkiye ikinciliği

Malatyalı sporcu Gülay Balık, Spor Tırmanış Speed (Hız) Türkiye Şampiyonası 'Spor Tırmanışı' dalında Türkiye ikinciliği elde etti.

Aydın'da yapılan Spor Tırmanış Speed (Hız) Türkiye Şampiyonası'nda büyük kadınlar kategorisinde Malatyalı sporcu Gülay Balık Türkiye ikincisi oldu.

Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Sporcumuzu, ailesini ve antrenörünü tebrik eder, başarıların devamını dileriz" denilerek, başarılı sporcuya Malatya'da da ayrıca hediyeler verileceği kaydedildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Spor