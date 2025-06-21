Malatyalı İrem Su Kocaoğlan, U-17 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

Malatyalı İrem Su Kocaoğlan, U-17 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek
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Modern Pentatlon Milli Takımı'na seçilen Malatyalı sporcu İrem Su Kocaoğlan, Barselona'da düzenlenecek U-17 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Antrenörü Rüstem Pelit, İrem'in başarı için azimli bir çalışma yürüttüğünü belirtti.

Modern Pentatlon Milli Takımı'na seçilen Malatyalı sporcu İrem Su Kocaoğlan, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek U-17 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Modern Pentatlon Federasyonu tarafından yıl içerisinde düzenlenen milli takım seçmelerinde başarılı bir performans sergileyen Pelit Yüzme Spor Kulübü sporcusu İrem Su Kocaoğlan, U-17 kategorisinde milli formayı giymeye hak kazandı.

Milli takım antrenörü Rüstem Pelit yaptığı açıklamada, "İrem kızımız sakatlık sürecinin ardından toparlanma aşamasında çok azimli bir çalışma yürüttü. Şimdi hedefimiz, Barselona'daki şampiyonada ilk üçe girerek ülkemize madalya ile dönmek. Kendisine güveniyoruz ve başarılar diliyoruz" dedi.

İrem Su Kocaoğlan ise kamp süreciyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Şu an Ankara THOM'da kamptayız. Kampımızın ardından 23-29 Haziran tarihleri arasında Barcelona'da olacağız. Sakatlıktan yeni çıktım ama kendimi hazır hissediyorum. Rüstem hocama çok teşekkür ediyorum, antrenman sonrası her adımımı takip ediyor. Ayrıca Federasyon Başkanımız Serhat Aydın'a da teşekkür ederim, her konuda bizimle yakından ilgileniyor. Bu yönüyle diğer federasyonlara göre şanslı olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Genç sporcu, milli formayla başarılı bir derece elde ederek hem Malatya'yı hem de Türkiye'yi gururlandırmak istediğini belirtti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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