TFF 3. Lig: Malatya Yeşilyurtspor: 3 Osmaniyespor: 2
TFF 3. Lig 2. Grup 26. hafta maçında Malatya Yeşilyurtspor, sahasında Osmaniyespor'u 3-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta goller Tayyip Kanarya, Fatih Kıran ve Furkan Metin'den geldi.
Hakemler: Oğuzhan Hamitoğlu, Ersin Erbay, Enes Samanlı
Malatya Yeşilyurt Spor: İsmail Cengiz, Massis Gülük, Osman Tukul (Mehmet Güneş dk. 64), Eren Şimşek, Tahsin Özler (Selimcan Temel dk. 89), Yusuf Yalçın Arslan (Ender Kalkan dk. 64 ), Tayyip Kanarya, Yasin Yıldız (Furkan Metin dk. 64), İslam Çerioğlu, Fatih Kıran, Ümitcan Ekşi (Ömer Uzun dk. 74)
Teknik Sorumlu: Murat Yıldırım
Osmaniyespor : Orhan Can Bostan, Ömer Memiş (Talha Cevahiroğlu dk. 44), İdris Güneş (Volkan Diyenli dk. 80), Mustafa Yılmaz, Nevzat Gezer (Kemal Utman Eren dk. 46), Yunus Nas, Yavuz Koç, Enes Ertuğrul (Serhan Üresin dk. 65), Berke Çelik, Muhammet Eşref Bayansal, Tahsin Yılmaz (Berkecan Çevik dk. 46)
Teknik Direktör: Bülent Ertuğrul
Goller: Tayyip Kanarya (dk. 5) Fatih Kıran (dk. 30) Furkan Metin (dk. 90+4) (Malatya Yeşilyurtspor), Yunus Nas (dk. 45+3), Volkan Diyenli (dk. 90+5) (Osmaniyespor)
Sarı kartlar: Muhammet Eşref Bayansa, İdris Güneş, Berke Çelik, Taha Erdem Cevahiroğlu (Osmaniyespor), Yusuf Yalçın Arslan, Yasin Yıldız (Malatya Yeşilyurt Spor) - MALATYA