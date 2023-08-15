Malatya Yazıhan Atlı Cirit ve Binicilik Spor Kulübü Sivas'ta müsabakalara katılacak

Malatya Yazıhan Atlı Cirit ve Binicilik Spor Kulübü, Sivas'ta yapılacak Atlı Cirit Çeyrek Final Ön Eleme B Grubu müsabakalarına katılacak. Müsabakalara ayrıca Sivas Atlı Spor ve Cirit Kulübü ile Erzincan Albayrak Atlı Spor Kulübü de katılacak. Kulüp yetkilileri, Malatya'yı en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Malatya Yazıhan Atlı Cirit ve Binicilik Spor Kulübü, Sivas'ta yapılacak Atlı Cirit Çeyrek Final Ön Eleme B Grubu müsabakalarına katılacak.

17-20 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak müsabakalara ayrıca Sivas Atlı Spor ve Cirit Kulübü ile Erzincan Albayrak Atlı Spor Kulübü de katılacak.

Yazıhan Atlı Cirit ve Binicilik Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Nihat Yıldız, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanlığınca düzenlenen organizasyonda Malatya'yı en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bu sene turu geçeceğimize inanıyoruz. İyi bir ekibiz. Haftada 3 antrenmanla turnuvaya hazırlanıyoruz. Turnuvaya 12 sporcu, 10 at, 1 seyis ve 1 idareci ile katılacağız" dedi.

Bu arada Federasyondan gönderilen yazıda müsabakalara katılacak atların At Tescil Belgesine sahip olması gerektiği, ayrıca 2023 yılı vizesi olmayanların müsabakalara katılamayacağı bildirildi. - MALATYA