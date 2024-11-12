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Malatya Stadyumu, Deprem Sonrası Yeniden Açılıyor

Malatya Stadyumu, Deprem Sonrası Yeniden Açılıyor
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 664 gündür müsabaka oynanmayan Malatya Stadyumu, yapılan temizlik ve bakım çalışmalarıyla yeniden hayata geçiriliyor. Battalgazi Belediye Başkanı, stadyumun Malatyalılar için önemli bir buluşma noktası olduğunu vurguladı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrasında müsabaka oynanmaya elverişli olmayan Malatya Stadyumu kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor.

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından 664 gündür müsabaka oynanmayan Malatya Stadyumu'nda kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları başladı. Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tarafından yapılan temizlik çalışmaları ile stadyum müsabaka oynanmaya hazır hale getiriliyor. Deprem sonrası zorlu bur süreçten geçildiğini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Malatya Stadyumu, bu şehir için yalnızca bir spor tesisi değil; aynı zamanda Malatyalılar için ortak bir tutku ve buluşma noktası. Deprem sonrası zorlu bir süreçten geçtik, ancak stadyumun çehresini değiştirmek ve burayı yeniden hayata döndürmek için tüm ekiplerimizle gece gündüz çalışıyoruz. Malatya futboluna yeniden katkı sunmaya hazırlanan stadyum, tüm bakım ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasıyla taraftarlarla buluşacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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