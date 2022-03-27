Malatya Kadın Futbol Takımı ikide iki yaptı
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kadınlar 3.Futbol Ligi'nde ilk haftayı galibiyet ile kapatan Malatya Kadınlar Futbol takımı, ligin ikinci haftasında ise Yozgat Yurdum Gençlikspor'u farklı yenerek 3 puanı aldı.
İSTANBUL (İHA) - Kadınlar 3. Futbol Ligi'nde ilk haftayı galibiyet ile kapatan Malatya Kadınlar Futbol takımı, ligin ikinci haftasında ise Yozgat Yurdum Gençlikspor'u farklı yenerek 3 puanı aldı.
Ligin ilk haftasında kendi sahasında, İstanbul Erenköysporu 2-0 yenerek sezona iyi başlangıç yapan Malatya Kadınlar futbol takımı, ligin ikinci maçında da deplasmanda Yozgat Yurdum Gençlikspor takımını 6-1 yendi.
Kadınlar 3.Futbol Ligi'nde mücadele eden Malatya kadınlar futbol takımı, ligin ilk 2 haftasında galibiyet almış oldu. - MALATYA
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