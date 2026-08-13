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Malatya Hokey Takımı Türkiye 4'üncüsü, 4 Sporcu Milli Takımda

Malatya Hokey Takımı Türkiye 4'üncüsü, 4 Sporcu Milli Takımda
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Malatya İl Karması Erkek Hokey Takımı, Kırklareli'nde düzenlenen U17 Türkiye Şampiyonası'nı 4'üncü sırada tamamladı. Turnuvada başarılı performans gösteren Sertan Koçak, Ege Zengi, Eray Uçar ve Hayat Pekcan, U18 Milli Takım kampına davet edildi.

Malatya İl Karması Erkek Hokey Takımı, U17 Türkiye Şampiyonası'nı Türkiye 4'üncüsü olarak tamamladı. Başarılı performans sergileyen 4 sporcu ise U18 Milli Takım kampına davet edildi.

Türkiye Hokey Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan İl Karmaları U17 Türkiye Şampiyonası ve U18 Milli Takım Seçmeleri, 4-10 Ağustos tarihleri arasında Kırklareli'nde gerçekleştirildi.

Şampiyonada mücadele eden Malatya İl Karması Erkek Takımı, turnuvayı Türkiye 4'üncüsü olarak tamamlayarak önemli bir başarı elde etti.

Turnuvada gösterdikleri performansla dikkat çeken Malatyalı sporcular Sertan Koçak, Ege Zengi ve Eray Uçar, U18 Milli Takım Kampı'na davet edildi.

Kadın sporculardan Hayat Pekcan da U18 Milli Takım seçmelerindeki başarılı performansının ardından milli takım kampına seçildi.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, şampiyonada kenti başarıyla temsil eden sporcuları ve teknik ekibi tebrik ederek, milli takım kampına davet edilen sporculara başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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