Malatya haberi: Kayserispor hazırlık maçında Yeni Malatyaspor'u mağlup etti

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına devam eden Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor, 1'inci Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Kayserispor Kadir Has Tesisleri'nde oynanan müsabakaya Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan; "Bilal, Onur, Campanharo, Hosseini, Ramazan, Ali Karimi, Kemen, Bertolacci, Emrah, Thiam, Gavranovic" 11'iyle çıktı. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise, "Oytun, Philip, Burak, Taha, Berat Y., Arda, Buğra, Berat M., Aly Malle, Doğukan, Cengizhan" 11'iyle takımını sahaya sürdü. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Kayserispor 47'nci dakikada Gavranovic ile öne geçti. Sağdan gelişen Kayserispor atağında Emrah'ın pasında Gavranovic topu ağlarla buluşturdu. Kayserispor, 53'üncü dakikada Mame Thiam ile farkı 2'ye çıkarttı 2-0. Malatyaspor 66'ıncı dakikada Haqi Osman ve 68'inci dakikada Doğukan Emeksiz ile bulduğu gollerle skoru 2-2'ye getirdi. Sarı kırmızlı takımda oyuna ikinci yarı dahil olan Carlos Mane 70'inci dakikada takımını tekrar öne geçiren golü kaydetti. Müsabakada başka gol olmadı ve Kayserispor hazırlık maçını 3-2'lik sonuçla kazandı.