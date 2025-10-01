Haberler

Malatya'da Yeni Spor ve Gençlik Tesisleri Açıldı

Malatya'da Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası iş birliğinde gerçekleştirilen projeyle inşa edilen yeni yüzme havuzu, gençlik merkezi ve spor salonunun açılışı yapıldı. Tesislerin, gençlerin gelişimi için önemli olduğu vurgulandı.

Malatya'da "Korunmasız Gençlerin Daha İyi ve Kapsayıcı Spor ve Gençlik Altyapısı ile Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında inşa edilen yüzme havuzu, gençlik merkezi ile spor salonunun açılışı yapıldı.

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası iş birliğinde yürütülen proje kapsamında hayata geçirilen spor tesislerinin açılışı, Çöşnük Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Malatya Vali Yardımcısı Talat Tabur, sporun gençlerin gelişimi açısından önemli olduğunu belirtti.

Tabur, bölgeye kazandırılan bu tesisler sayesinde çocukların, gençlerin, sağlıklı ve modern bir ortamda spor yapma imkanına kavuşacağını dile getirdi.

AB Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Bölüm Başkanı Maria Luisa Wyganowski, spor salonu, gençlik merkezi ve yüzme havuzunun 69 milyon liraya yapıldığını belirterek, AB'nin zor zamanlarda her türlü desteğe hazır olduğunu söyledi.

Alman Kalkınma Bankası Ankara Ofis Direktörü Christian Garve ise "Bu proje, başta Suriye olmak üzere savaş ve krizlerden etkilenmiş milyonlarca göçmenin yaşadığı zorluklarda Türkiye'ye yardımcı olmak için AB programı kapsamında yürütülen bir proje." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy da proje kapmasında 12 kentte 23 tesisin hizmete girdiğini söyledi.

Protokol üyeleri, konuşmaların ardından proje kapsamında düzenlenen müsabakalarda dereceye girenlere madalya verdi, tesisleri gezdi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Spor
