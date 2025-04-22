Malatya'da Yeni Malatyaspor'un Genel Kurul İbra Kararları İptal Edildi

MALATYA 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yeni Malatyaspor'un 4 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirdiği olağan genel kurulda alınan ibraya ilişkin kararları iptal etti. Mahkeme, söz konusu kararların hükümsüz olduğuna hükmetti.

2022/219 Esas sayılı davanın 7'nci celsesi bugün görüldü. Duruşmaya, davacı tarafı temsilen Av. Hanifi Kartal ve davalı tarafı temsilen Av. Başak Özüyılmaz katıldı. Mahkemece Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nden gelen müzekkere cevabı ile Malatya Spor Kulübü vekili tarafından sunulan belgeler değerlendirildi.

Duruşmada, bilirkişi raporu da dikkate alınarak karar açıklandı. Mahkeme, davacının taleplerini haklı bularak 4 Haziran 2022'deki tarihli genel kurulda alınan ibra kararlarının hukuka aykırı olduğuna ve hükümsüz sayılmasına karar verdi.

Kararda ayrıca, gerekçeli hükmün taraflara yazılı olarak tebliğ edileceği ve kararın Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna açık olduğu belirtildi. Taraflara, kararı iki hafta içinde temyiz etme hakkı tanındı.