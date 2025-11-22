Malatya'da Etkili Sis Görüş Mesafesini Kısıtladı
Doğanşehir ilçesinde etkili olan sis, araçların trafikte kontrollü ilerlemesine neden olurken, polis ekipleri olumsuzluk yaşamamak için önlemler aldı. Soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sis etkili oldu.
İlçede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı, araçlar trafikte kontrollü ilerledi. Soğuk hava nedeniyle bazı yerlerde buzlanma oluştu.
Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.
Oluşan sis, güzel görüntüler de oluşturdu.
Kaynak: AA / Oktay Demirci - Spor