Malatya'da 72. Zengibar Karakucak Türkiye Şampiyonası Başladı
Darende ilçesinde düzenlenen şampiyonaya 27 ilden 475 sporcu katıldı. Sabah saatlerinde başlayan organizasyonda, milli sporcular ve başarılı güreşçiler müsabakalara çıkıyor.

Malatya'nın Darende ilçesinde 72. Zengibar Karakucak Türkiye Şampiyonası başladı.

Darende Belediyesi ile Kaymakamlığı iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyona 27 ilden 475 sporcu katıldı.

Sabah saatlerinde başlayan organizasyona, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen milli sporcular ve birçok kulübün başarılı güreşçileri karşı karşıya geldi.

Sporseverler ise alanları doldurarak güreşçilere destek verdi.

Gün boyunca sürecek organizasyonda dereceye giren sporculara ödülleri törenle verilecek.

