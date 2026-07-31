Mahmut Demir Karakucak Güreşleri 9 Ağustos’ta

Mahmut Demir Karakucak Güreşleri Minikler Türkiye Şampiyonası Amasya'da yapılacak.

Şampiyona 9 Ağustos'ta Akdağ Kapaklı Mesire Alanında gerçekleştirilecek. Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu'nun 4 büyük organizasyonundan biri olan şampiyonaya 500'den fazla sporcunun katılması bekleniyor.

Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Mahmut Demir, adını taşıyan şampiyonaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çocukluğumun geçtiği Akdağ yaylalarında ilk güreş heyecanını yaşadığım, alın teri döktüğüm er meydanlarında bugün adımıza Türkiye şampiyonası düzenlenmesi benim için büyük bir onur ve tarifsiz bir mutluluktur" dedi.

Şampiyona, Suluova Akdağlılar Derneği'nin bu yıl 18'incisini düzenleyeceği yayla şenliğinin ikinci günü gerçekleştirilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı