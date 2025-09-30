Mahkemeye çıkacak! Dev kulübün eski başkanı dolandırıcılıkla suçlanıyor

Barcelona'nın eski başkanı Josep Maria Bartomeu hakkında yeni bir dava açıldı. Kulübün transfer ödemelerinde tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle Bartomeu, dolandırıcılıkla suçlanıyor.

MAHKEMEYE ÇAĞRILDI

İspanyol basınından Cadena SER'in haberine göre, Barselona'daki bir mahkeme Bartomeu'yu ifade vermeye çağırdı. Bu dava, mevcut başkan Joan Laporta tarafından açılırken, kulüp içindeki siyasi çekişmelerin yeni bir örneği olarak görülüyor.

24 EKİM'DE HAKİM KARŞISINDA

Bartomeu, eski Barcelona CEO'su Oscar Grau ile birlikte 24 Ekim'de mahkemeye çıkacak. Ayrıca kulübün avukatlarından Jose Angel Gonzalez Franco da, Antoine Griezmann'ın 2019'da Atletico Madrid'den 120 milyon euroya transferindeki rolü nedeniyle 4 Aralık'ta ifade verecek.

30 MİLYON EURO KAYIP İDDİASI

Laporta'nın şikâyetinde, Bartomeu döneminde yapılan bazı anlaşmalar sonucunda kulüp hesaplarından 30 milyon euro kaybolduğu iddia edildi. Bağımsız bir raporla desteklenen bu iddialar, Barcelona'nın mali yapısında büyük bir tartışma yaratmış durumda.

CİDDİ SUÇLAMALAR

Bartomeu ve dönemin yönetim kurulu üyeleri, dolandırıcılık, fonların zimmete geçirilmesi ve sahtecilik ile suçlanıyor. Dava sürecinin, Barcelona'nın hem mali yapısını hem de yönetimsel imajını derinden etkilemesi bekleniyor.