Haberler

Mahkemeye çıkacak! Dev kulübün eski başkanı dolandırıcılıkla suçlanıyor

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Mahkemeye çıkacak! Dev kulübün eski başkanı dolandırıcılıkla suçlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Barcelona'nın eski başkanı Josep Maria Bartomeu hakkında yeni bir dava açıldı. Bartomeu, kulübün transfer ödemelerinde tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle dolandırıcılıkla suçlanıyor. Bu dava, mevcut başkan Joan Laporta tarafından açıldı ve kulüp içindeki siyasi çekişmelerin yeni bir örneği olarak görülüyor. Bartomeu, eski Barcelona CEO'su Oscar Grau ile birlikte 24 Ekim'de mahkemeye çıkacak.

Barcelona'nın eski başkanı Josep Maria Bartomeu hakkında yeni bir dava açıldı. Kulübün transfer ödemelerinde tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle Bartomeu, dolandırıcılıkla suçlanıyor.

MAHKEMEYE ÇAĞRILDI

İspanyol basınından Cadena SER'in haberine göre, Barselona'daki bir mahkeme Bartomeu'yu ifade vermeye çağırdı. Bu dava, mevcut başkan Joan Laporta tarafından açılırken, kulüp içindeki siyasi çekişmelerin yeni bir örneği olarak görülüyor.

24 EKİM'DE HAKİM KARŞISINDA

Bartomeu, eski Barcelona CEO'su Oscar Grau ile birlikte 24 Ekim'de mahkemeye çıkacak. Ayrıca kulübün avukatlarından Jose Angel Gonzalez Franco da, Antoine Griezmann'ın 2019'da Atletico Madrid'den 120 milyon euroya transferindeki rolü nedeniyle 4 Aralık'ta ifade verecek.

Mahkemeye çıkacak! Eski başkan dolandırıcılıkla suçlanıyor

30 MİLYON EURO KAYIP İDDİASI

Laporta'nın şikâyetinde, Bartomeu döneminde yapılan bazı anlaşmalar sonucunda kulüp hesaplarından 30 milyon euro kaybolduğu iddia edildi. Bağımsız bir raporla desteklenen bu iddialar, Barcelona'nın mali yapısında büyük bir tartışma yaratmış durumda.

CİDDİ SUÇLAMALAR

Bartomeu ve dönemin yönetim kurulu üyeleri, dolandırıcılık, fonların zimmete geçirilmesi ve sahtecilik ile suçlanıyor. Dava sürecinin, Barcelona'nın hem mali yapısını hem de yönetimsel imajını derinden etkilemesi bekleniyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Türkiye bugün Gazze için arabuluculuk toplantısına katılacak

Katar duyurdu! Türkiye'den kritik Gazze hamlesi
Trabzon'da 300 kg bomba yüklü insansız deniz aracı bulundu

Şehir diken üstünde! Balıkçı ağına 300 kilo bomba yüklü araç takıldı
CHP'li belediye başkanı Tuncer Başoğlu partisinden istifa etti

Sular durulmuyor! CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti
Taliban sınır tanımıyor! Bu kez de internet ve mobil telefon hizmetlerini kestiler

Taliban hiç bu kadar ileri gitmemişti! Dünyayı ayağa kaldıran karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Her şey 15 gün içinde oldu: Nişan masasından musalla taşına

Her şey 15 gün içinde oldu: Nişan masasından musalla taşına
Yok artık daha neler Dean Saunders! Liverpool maçı öncesi Galatasaray'a olay sözler

Liverpool maçı öncesi Galatasaray'a olay sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.