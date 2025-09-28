Madrid derbisine damga vuran Arda Güler, İspanya'da manşetleri süsledi

La Liga'nın 7. haftasındaki Madrid derbisinde Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Atletico Madrid'e 5-2 mağlup oldu. Milli yıldızımız Arda Güler mücadeleyi 1 gol ve 1 asist ile tamamladı. Arda Güler'in bu performansıyla İspanya'nın önde gelen gazetelerinde de kendisine yer buldu.

İşte Arda Güler için atılan o manşetler;

"MADRİD'İN EN İYİLERİNDEN BİRİYDİ''

AS: Türk oyuncu, sahadan çıkana kadar Madrid'in en iyilerinden biriydi. Mbappe'ye ilk golü atması için pas verdi. Takımının İkinci golünü kaydetti. Sahanın her yerindeydi, savunmada elinden geleni yaptı... Sorun daha çok, Huijsen veya Carreras gibi bugüne kadar olağanüstü bir performans sergileyen birkaç oyuncunun aniden ortadan kaybolmasıydı.

"ARDA GÜLER'İN EN TUHAF DERBİSİ"

Marca: Arda Güler'in en tuhaf derbisi: ilk yarıda kahraman, ikinci yarıda penaltıya neden oldu... ve yedek kulübesine gitti. Türk oyuncu, Real Madrid'in iki golünde de rol oynadı ve Madrid'in kaybettiği maçta şaşırtıcı bir şekilde oyundan alındı. Güler, Xabi Alonso'nun kendisine duyduğu güveni tüm sezon boyunca fazlasıyla geri ödüyor. Şu anda Xabi için vazgeçilmez olmasının nedenini gösterme fırsatını kaçırmadı. Türk tutkusu Madrid'i ele geçirdi.

"REAL MADRİD'İN KAHRAMANI''

Mundo Deportivo: Real Madrid, Atletico'nun ilk golünün ardından Metropolitano'da en zor anlarını yaşarken, Güler iki kez sonsuz büyüsüyle takım arkadaşlarının imdadına yetişti. Önce, milimetrik bir derin pasla Mbappé'ye 1-1'i getiren asisti yaptı; kısa süre sonra da Vinicius'un muhteşem bireysel hareketini hassas bir vuruşla tamamlayarak golünü kaydetti. Birçok takım arkadaşı ortadan kaybolurken, Türk oyuncu hızlı bir geri dönüş için takımı sürükledi. Güler derbide kendini kanıtladı ve şu anda kimse onun yerini ilk 11'deki güçlü konumunu pekiştirdi. Güler, Xabi Alonso'nun yeni Real Madrid'inde en önemli oyuncularından biri. Türk oyuncu ilk yarıyı Real Madrid'in kahramanı olarak tamamladı, ancak ikinci yarıda durum tamamen değişti. Önce tartışmalı bir penaltıya neden olarak Atlético'nun tekrar öne geçmesini sağladı. Kısa süre sonra ise Xabi tarafından oyundan alındı.