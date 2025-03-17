Maçtan sonra ortaya çıktı! Bu detay Fenerbahçe'yi şampiyonluktan edebilir
Samsunspor ile golsüz berabere kalmasıyla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 9 olan Fenerbahçe, bu sezon ligin ilk 3 sırasında yer alan diğer iki rakibini mağlup edemedi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray ve Samsunspor ile oynadığı 4 maçta 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Jose Mourinho'nun takımı, 4. ve 5. sıradaki Beşiktaş ile Eyüpspor'u da yenemedi.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 9 olurken, adeta bunun sebebini gösteren bir istatistik ortaya çıktı.
GALATASARAY VE SAMSUNSPOR'A KARŞI 4 MAÇTA 3 PUAN
Sarı-lacivertliler, bu sezon ligin ilk 3 sırasında yer alan diğer iki rakibini olan lider Galatasaray ve 3. sıradaki Samsunspor'u 4 maçta da mağlup edemedi. Jose Mourinho'nun öğrencileri, bu karşılaşmalarda sadece 3 puan toplayabildi.
Fenerbahçe'nin Galatasaray ve Samsunspor'a karşı aldığı sonuçlar şu şekilde;
- Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
- Samsunspor 2-2 Fenerbahçe
- Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
- Fenerbahçe 0-0 Samsunspor
BEŞİKTAŞ VE EYÜPSPOR'U DA YENEMEDİ
Fenerbahçe, şu anda ligde 4 ve 5. sırada yer alan Beşiktaş ve Eyüpspor'a karşı da galibiyet alamadı. Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 kaybetti ve Eyüpspor ile yine deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
KADIKÖY'DE BU SEZON BİR İLK
Öte yandan Samsunspor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk kez bir iç saha mücadelesinde gol atmayı başaramadı. Şu ana dek evinde 12 lig müsabakasına çıkan sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakaların tamamında en az 1 gol atmayı başarmıştı.
9 MAÇLIK SERİ DE BİTTİ
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin ligde iç sahada elde ettiği 9 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Bu sezon evinde son puan kaybını Galatasaray karşısında yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra sırasıyla Bodrum FK, Sivasspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Hatayspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Antalyaspor'u mağlup etmeyi başarmıştı.