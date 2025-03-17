Maçtan sonra ortaya çıktı! Bu detay Fenerbahçe'yi şampiyonluktan edebilir

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 9 olurken, adeta bunun sebebini gösteren bir istatistik ortaya çıktı.

GALATASARAY VE SAMSUNSPOR'A KARŞI 4 MAÇTA 3 PUAN

Sarı-lacivertliler, bu sezon ligin ilk 3 sırasında yer alan diğer iki rakibini olan lider Galatasaray ve 3. sıradaki Samsunspor'u 4 maçta da mağlup edemedi. Jose Mourinho'nun öğrencileri, bu karşılaşmalarda sadece 3 puan toplayabildi.

Fenerbahçe'nin Galatasaray ve Samsunspor'a karşı aldığı sonuçlar şu şekilde;

Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

Samsunspor 2-2 Fenerbahçe

Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 0-0 Samsunspor

BEŞİKTAŞ VE EYÜPSPOR'U DA YENEMEDİ

Fenerbahçe, şu anda ligde 4 ve 5. sırada yer alan Beşiktaş ve Eyüpspor'a karşı da galibiyet alamadı. Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 kaybetti ve Eyüpspor ile yine deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

KADIKÖY'DE BU SEZON BİR İLK

Öte yandan Samsunspor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk kez bir iç saha mücadelesinde gol atmayı başaramadı. Şu ana dek evinde 12 lig müsabakasına çıkan sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakaların tamamında en az 1 gol atmayı başarmıştı.

9 MAÇLIK SERİ DE BİTTİ

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin ligde iç sahada elde ettiği 9 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Bu sezon evinde son puan kaybını Galatasaray karşısında yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra sırasıyla Bodrum FK, Sivasspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Hatayspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Antalyaspor'u mağlup etmeyi başarmıştı.