Haberler

Maçtan önce ''Hoş geldin'' diye pankart açtıkları adam, 89. dakikada hepsini üzdü

Maçtan önce ''Hoş geldin'' diye pankart açtıkları adam, 89. dakikada hepsini üzdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayer Leverkusen taraftarları tarafından maç başında ''Yeniden hoş geldin'' pankartıyla karşılanan Arsenal'in yıldızı Kai Havertz, 89. dakikada attığı golle eski takımını üzdü.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayer Leverkusen ile Arsenal karşı karşıya geldi. Bay Arena'da oynanan mücadele, 1-1 berabere sonuçlandı.

'YENİDEN HOŞ GELDİN' PANKARTIYLA KARŞILANMIŞTI

Ev sahibi takımın taraftarları, geçmiş yıllarda Bayer Leverkusen forması giyen Alman oyuncu Kai Havertz için maç öncesinde 'Yeniden hoş geldin' ifadelerini içeren pankart açarak yıldız isme jest yaptı.

Maçtan önce 'Hoş geldin' diye pankart açtıkları adam, 89. dakikada hepsini üzdü

HAVERTZ ESKİ TAKIMINI ÜZDÜ

Mücadelenin başlamasıyla birlikte Bayer Leverkusen'in golü 46. dakikadaki korner organizasyonunda Robert Andrich ile geldi. Arsenal, 89. dakikada penaltıda Havertz'in attığı golle skora denge getirdi. Havertz, eski takımına attığı gol sonrası sevinç gösterisi yapmazken, tüm statta büyük bir sessizlik oluştu.

RÖVANŞ 17 MART'TA İNGİLTERE'DE

Mücadelenin rövanşı 17 Mart Salı günü İngiltere'de Arsenal'in sahasında oynanacak. Zorlu karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı

Hem Rusya hem de Çin sırtını döndü! İran'a bir darbe de BM'den
İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı! Büyük patlama anbean kamerada

İsrail çok şiddetli vuruyor! Büyük patlama anbean kamerada
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı

Pezeşkiyan'dan ateşkes için üç şart! Gözler şimdi Trump'ta
YPG'li Salih Müslim öldü

Salih Müslim hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk görüşme yapıldı! Tedesco, 40 milyon euroluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor

40 milyon euroluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor
İsrail'in Mescid-i Aksa kısıtlamasına 8 ülkeden ortak tepki

Aralarında Türkiye de var: 8 ülkeden İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi
Babanın çatıdan attığı demir oğlu öldürdü

Temizlediği çatıdan indi, oğlunu kanlar içinde yerde buldu
Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 takımın en düşük bütçeli ikinci takımı Galatasaray

İşte G.Saray'ın başarısının tesadüf olmadığının en büyük kanıtı
İlk görüşme yapıldı! Tedesco, 40 milyon euroluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor

40 milyon euroluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor
Disiplin kuruluna sevk edilen Ramazan Kaşlı MHP'den istifa etti

Bahçeli'nin ihracını istediği MHP'li vekil istifa etti
Dikkat çeken iddia: ABD'nin İran'daki asıl hedefi Hark Adası

İşte Trump'ın asıl hedefi: Orayı ele geçirip İran'ı devirmek istiyor