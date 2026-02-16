Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! Fatih Tekke'nin zor anları

Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı Trabzonspor derbisinin son anlarına ait bir görüntü, maçtan günler sonra sosyal medyada gündem oldu.

ENDİŞELİ TEKKE, KENDİNDEN EMİN TEDESCO

Karşılaşmanın son dakikalarında ekrana yansıyan karede Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin endişeli hali dikkat çekerken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun daha sakin ve kendinden emin tavırları öne çıktı.

Söz konusu görüntü, sosyal medyada kısa sürede yayılarak en çok konuşulan anlardan biri haline geldi. Taraftarlar iki teknik adamın beden dilini yorumladı.