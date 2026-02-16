Haberler

Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! Fatih Tekke'nin zor anları

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı Trabzonspor derbisi son anları, günler sonra gündem oldu. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin endişeli, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun ise kendinden emin tavırları dikkat çekti. Bu görüntüler, kısa sürede yayılarak en çok konuşulan anlardan biri oldu.

  • Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.
  • Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçın son dakikalarında endişeli göründü.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maçın son dakikalarında sakin ve kendinden emin göründü.

Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı Trabzonspor derbisinin son anlarına ait bir görüntü, maçtan günler sonra sosyal medyada gündem oldu.

ENDİŞELİ TEKKE, KENDİNDEN EMİN TEDESCO

Karşılaşmanın son dakikalarında ekrana yansıyan karede Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin endişeli hali dikkat çekerken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun daha sakin ve kendinden emin tavırları öne çıktı.

Söz konusu görüntü, sosyal medyada kısa sürede yayılarak en çok konuşulan anlardan biri haline geldi. Taraftarlar iki teknik adamın beden dilini yorumladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
