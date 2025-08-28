Maçtan çok konuşuldu! İşte Mourinho'nun kazağının fiyatı

Süper Lig devi Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Benfica'ya 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti.

MOURINHO'NUN KAZAĞINI FİYATI ORTAYA ÇIKTI

Sarı-lacivertlilerin sahadan isabetli şut dahi çıkaramadan ayrılması büyük eleştirilere yol açarken, teknik direktör Jose Mourinho'nun oyundan çok giydiği kazak gündem oldu.

31 EURO İLE 130 DOLAR ARASINDA

Kazağın "Rolling Links Long Sleeve Polo Shirt" adıyla satıldığı ve yurt dışında 91 euro ile 130 dolar arasında fiyatlandığı öğrenildi.