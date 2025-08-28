Maçtan çok konuşuldu! İşte Mourinho'nun kazağının fiyatı
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica'ya 1-0 yenilerek Devler Ligi'ne veda etti. Ancak maçtan çok teknik direktör Jose Mourinho'nun kazağı gündem oldu. Mourinho'nun üzerinden çıkarmadığı ve basın toplantısında da giydiği kazak, sosyal medyada dikkat çekti. Kazağın yurt dışında 91 euro ile 130 dolar arasında satıldığı öğrenildi.
Süper Lig devi Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Benfica'ya 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti.
MOURINHO'NUN KAZAĞINI FİYATI ORTAYA ÇIKTI
Sarı-lacivertlilerin sahadan isabetli şut dahi çıkaramadan ayrılması büyük eleştirilere yol açarken, teknik direktör Jose Mourinho'nun oyundan çok giydiği kazak gündem oldu.
31 EURO İLE 130 DOLAR ARASINDA
Kazağın "Rolling Links Long Sleeve Polo Shirt" adıyla satıldığı ve yurt dışında 91 euro ile 130 dolar arasında fiyatlandığı öğrenildi.