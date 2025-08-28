Maçtan çok konuşuldu! İşte Mourinho'nun kazağının fiyatı

Güncelleme:
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica'ya 1-0 yenilerek Devler Ligi'ne veda etti. Ancak maçtan çok teknik direktör Jose Mourinho'nun kazağı gündem oldu. Mourinho'nun üzerinden çıkarmadığı ve basın toplantısında da giydiği kazak, sosyal medyada dikkat çekti. Kazağın yurt dışında 91 euro ile 130 dolar arasında satıldığı öğrenildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Benfica'ya 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti.

MOURINHO'NUN KAZAĞINI FİYATI ORTAYA ÇIKTI

Sarı-lacivertlilerin sahadan isabetli şut dahi çıkaramadan ayrılması büyük eleştirilere yol açarken, teknik direktör Jose Mourinho'nun oyundan çok giydiği kazak gündem oldu.

31 EURO İLE 130 DOLAR ARASINDA

Kazağın "Rolling Links Long Sleeve Polo Shirt" adıyla satıldığı ve yurt dışında 91 euro ile 130 dolar arasında fiyatlandığı öğrenildi.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıErkan Arslan:

AYYAS VARIGINI YOGUNU iCKiYE KUMARA HARCADI FIRRRILDAK MIZZIKCI KUZUCUK ALiDE KOC HOLDiNGi RESMEN BATIRDI ETTiGi BOS TRANSFERLER YüZüNDEN TEKMEYiDE YEMiS VAZiiYETTE BU AYYASIN TAZMiNATINI VEREMEYECEK BASINADA BELA ETTi GOOOOOHPAAAA FOOOHiSEEEEH ESEKO CHOBANi FENEVLiLERiDE YALAN DOLAN TRANSFERLERLE AVUTSUN DURSUN OSiMHENi TRANSFER EDiYORMUS YOK KEREMi TRANSFER EDiYORMUS SONUC? KARRRIKöYDE YUHALADIGINIZ KEREN CATALINIZA öYLE BiR SHAAAKTiKi Bi 10 YIL DAHA KENDiNiZE GELEMEYECEKSiNiZ UYUUZ OE FENEViM

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Her zaman olduğu gibi tazminat peşinde aç gözlü pşt

