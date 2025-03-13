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Maçlar nefes kesti! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen son 8 takım belli oldu. Real Madrid, Atletico Madrid'i penaltılarda 4-2 yenerek son 8'e kaldı. İngiliz temsilcisi Arsenal, PSV Eindhoven ile 2-2 berabere kalırken, Aston Villa, Club Brugge'i 3-0 yendi. Borussia Dortmund ise Fransız temsilcisi Lille'i 2-1 mağlup etti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu rövanş ayağı, dört maçla tamamlandı.

DEV MAÇ PENALTILARA GİTTİ

Real Madrid, ilk maçta kendi sahasında 2-1 yendiği Atletico Madrid'e konuk oldu. Metropolitano Stadı'nda oynanan karşılaşmada Atletico Madrid, Conor Gallagher'ın 27. saniyede attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

25 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi tarihinde İngiliz bir oyuncunun attığı en erken golü kaydetti. 70. dakikada Kylian Mbappe'nin ceza sahasında Clement Lenglet tarafından düşürülmesinin ardından Real Madrid penaltı kazandı.

Penaltıyı kullanan Vinicius Junior, topu üstten auta göndererek gole çeviremedi. Kalan sürede gol sesi çıkmayınca karşılaşma uzatmalara gitti.

Uzatma devrelerinde de eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük kuran Real Madrid, son 8 takım arasına kaldı.

ARSENAL GÜLE OYNAYA TURLADI

Son 16 turundaki bir diğer mücadelede ise İngiliz temsilcisi Arsenal, deplasmanda 7-1 kazandığı maçın rövanşında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla 2-2 berabere kalarak adını son 8'e yazdırdı.

ASTON VILLA DA ÇEYREK FİNALDE

İngiliz temsilcisi Aston Villa, deplasmanda 3-1 kazandığı maçın rövanşında Belçika'nın Club Brugge takımını Villa Park Stadı'nda konuk etti.

DORTMUN İKİNCİ YARI AÇILDI

Club Brugge'ü 3-0 yenen Aston Villa, adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu. Almanya'nın Borussia Dortmund takımı, son 16 turunda 1-1'in rövanşında Fransız temsilcisi Lille'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Son 16 turu karşılaşmalarının ardından Barcelona, Inter, Bayern Münih, Paris Saint-Germain (PSG), Aston Villa, Borussia Dortmund, Arsenal ve Real Madrid, çeyrek finale yükselen takımlar oldu.

Çeyrek final eşleşmeleri

  • PSG-Aston Villa
  • Arsenal-Real Madrid
  • Barcelona-Borussia Dortmund
  • Bayern Münih-Inter
Maçlar nefes kesti! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısafir:

finali paris saint-germain barcelona oynar ve paris saint-germain şampiyon olur

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