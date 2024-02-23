Maçın önüne geçti! Çekya'da skandal pankart
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı ağırlayan Sparta Prag'ın taraftarları, maç sırasında ırkçı bir pankart açtı. "Çek aslanı Türk etine aç" şeklindeki pankart, büyük tepki çekti.
Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Sparta Prag ile kozlarını paylaştığı maçta Sparta Praglı taraftarlar, skandal bir pankart açtı.
"ÇEK ASLANI TÜRK ETİNE AÇ"
Çek taraftarlar, Galatasaray karşılaşmasında "Çek aslanı Türk etine aç" şeklinde bir pankart açtı. Açılan o pankarta sarı kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi.
İşte o pankart;