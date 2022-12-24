Maçın önüne geçen koreografi! Trabzonspor tribünlerinden çok konuşulacak gönderme

Trabzonspor tribünlerinin yaptığı koreografi dikkat çekti. Bordo-Mavili taraftarların açtığı koreografide "Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu şehirdir Trabzon. Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuran namerttir" mesajı yer aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Dünya Kupası arasının ardından lige dev maçla giriş yapıldı.

DİKKAT ÇEKEN KOREOGRAFİ

Trabzonsporlu taraftarların açtığı koreografi dikkat çekti. Bordo-Mavililer tribünler, "Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu şehirdir Trabzon. Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuran namerttir" koreografisini açtı. Bu mesaj, Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı.

ORTALIK KARIŞTI

Bordo-Mavililer'in resmi hesabı da bu koreografiyi paylaştı. Fenerbahçeli taraftarlardan çok sert geri dönüşler geldi. İki takım taraftarları sosyal medyada birbirlerine girdi.