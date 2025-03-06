Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi, tüm birlikler harekete geçti
Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek

Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi

Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek

Ekipler sis perdesini aralamak için hastaneye geldi

Maçın bile önüne geçti: Herkes Mourinho'nun basın toplantısındaki bu halini konuşuyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a 3-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında kendisine yönetilen uzun soruya verdiği tepkiyle gündeme oturdu. Portekizli teknik adamın sorunun uzunluğundan sıkılmış hali ve horladığı anlar kameralara yansıdı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers'a 3-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında iddialı konuştu. Portekizli teknik adamın kendisine yöneltin soruya verdiği tepki ise gündem oldu.

"GÜLECEKSİNİZ AMA BU İYİ BİR SONUÇ"

Jose Mourinho'nun basın toplantısında yaptığı açıklamalar ise şu şekilde;

"Bu dediğime güleceksiniz ama aslında bu iyi bir sonuç. Bu performansa sonuç daha kötü olabilirdi. Bir tane penaltı olması gereken pozisyon vardı ama böyle bir maçtan sonra hakem konuşmak etik olmaz.

"RANGERS'A KUTLAMA YAPMALARINI ÖNERMEM"

Her şey yanlıştı bizler için. Bugün hiçbir pozitif şey yok. Tek pozitif şey, ikinci bir maç daha oynanacak olması. Rangers'a kutlama yapmalarını önermem. Sakin olun, henüz bitmedi."

MUHABİRİN SORUSUNA VERDİĞİ TEPKİ GÜNDEM OLDU

Öte yandan Jose Mourinho, TRT Spor'dan Erhan Seven tarafından kendisine yöneltilen oyuncu değişiklikleri hakkındaki uzun bir soru sırasında basın toplantısına damga vuran bir tepkiyi verdi. Mourinho'nun sorunun uzunluğundan sıkılmış hali ve horladığı anlar kameralara yansıdı.

Maçın bile önüne geçti: Herkes Mourinho'nun basın toplantısındaki bu halini konuşuyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Hakeme diklenen teknik direktörün başı yandı
img

Kadıköy'de şok skor
img

Anlaşma sağlandı! İmzayı atması an meselesi
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıEMRE ÜRKER:

ne koydulaar be uyan rüya değil :)

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Celik:

bu adam resmen f b yle resmen taslak geciyor

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyn2rzdb8gj:

yürüüüü bombası patlamış

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEclipse Moon34:

Hangi takımda ne yapmış yek düşündüğü para bu adamın

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

İşi gücü Gs.Gs nin hakimiyetini bitirecek miş...nah bitirirsin...

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOğuz Kağan:

henüz hiçbir şey bitmiş değil ama Anderleth macindan sonra acaba olur muyuz dedik? bu sonuç hepimizi şaşırttı mourinhodan hiç beklemedigimiz bir stratejiydi Umarım rövanş maçı Lehimize olur

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Ergin:

Uyumaya devam et morinho rangers size acımış yoksa daha fazla atardı...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKerim Girgin:

Nooldu avrupada hakemlerle tarihi fak yiyordunuz yine? Artık itiraf edin futbol oynamıyorsunuz ve istifa et tazminatını al fenevden git.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu

Kadıköy'de şok skor
TFF'den anında yanıt geldi: Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebi

Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için flaş talep
Ülker'den market raflarından ürünlerinin kaldırılmasına cevap geldi

Ülker, raflardan ürünlerinin kaldırılmasına böyle tepki gösterdi
Araç almak için Ankara'dan Bursa'ya geldi, 3.7 milyon lirası buhar oldu

Araç almak için geldiği Bursa'da hayatının şokunu yaşadı
Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç

Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.