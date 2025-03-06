Maçın bile önüne geçti: Herkes Mourinho'nun basın toplantısındaki bu halini konuşuyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers'a 3-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında iddialı konuştu. Portekizli teknik adamın kendisine yöneltin soruya verdiği tepki ise gündem oldu.

"GÜLECEKSİNİZ AMA BU İYİ BİR SONUÇ"

Jose Mourinho'nun basın toplantısında yaptığı açıklamalar ise şu şekilde;

"Bu dediğime güleceksiniz ama aslında bu iyi bir sonuç. Bu performansa sonuç daha kötü olabilirdi. Bir tane penaltı olması gereken pozisyon vardı ama böyle bir maçtan sonra hakem konuşmak etik olmaz.

"RANGERS'A KUTLAMA YAPMALARINI ÖNERMEM"

Her şey yanlıştı bizler için. Bugün hiçbir pozitif şey yok. Tek pozitif şey, ikinci bir maç daha oynanacak olması. Rangers'a kutlama yapmalarını önermem. Sakin olun, henüz bitmedi."

MUHABİRİN SORUSUNA VERDİĞİ TEPKİ GÜNDEM OLDU

Öte yandan Jose Mourinho, TRT Spor'dan Erhan Seven tarafından kendisine yöneltilen oyuncu değişiklikleri hakkındaki uzun bir soru sırasında basın toplantısına damga vuran bir tepkiyi verdi. Mourinho'nun sorunun uzunluğundan sıkılmış hali ve horladığı anlar kameralara yansıdı.