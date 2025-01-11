VAR'da incelendi ama penaltı verilmedi: Herkes maçın bile önüne geçen bu pozisyonu tartışıyor

Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Bodrum FK'yı 2-1 yendiği karşılaşmada tartışmalara neden olan bir penaltı pozisyonu yaşandı. Konuk takım63. dakikaki bir pozisyonun ardından penaltı bekledi.

HAKEM VAR'DA İZLEMESİNE RAĞMEN VERMEDİ

Bodrum FK'da Taylan Antalyalı, Felix Uduokhai'nin müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Pozisyonun ardından 65. dakikada VAR tarafından yapılan inceleme uyarısı sonrası oyunu durduran hakem Mehmet Türkmen, pozisyonu incelemek için VAR'a gitti. İncelemede bulunan Türkmen, pozisyonun penaltı olmadığına hükmetti. Bodrum FK'lı oyuncular, pozisyonun ardından hakem Türkmen'e itirazlarda bulunsa da karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen'in VAR uyarısının ardından pozisyonu incelemesine rağmen penaltı kararı vermemesi, maçın bile önüne geçti. Türkmen'in bu kararı, kısa sürede tüm futbolseverler tarafından tartışılmaya başlandı.

İşte o pozisyon;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS