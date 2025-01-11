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VAR'da incelendi ama penaltı verilmedi: Herkes maçın bile önüne geçen bu pozisyonu tartışıyor

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Beşiktaş'ın Bodrum FK'yı 2-1 yendiği karşılaşmaya konuk takımın 63. dakikada penaltı beklediği pozisyon damga vurdu. Müsabakanın hakemi Mehmet Türkmen'in pozisyonu VAR'da incelemesine rağmen beyaz noktayı göstermemesi tartışmalara neden oldu.

Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Bodrum FK'yı 2-1 yendiği karşılaşmada tartışmalara neden olan bir penaltı pozisyonu yaşandı. Konuk takım63. dakikaki bir pozisyonun ardından penaltı bekledi.

HAKEM VAR'DA İZLEMESİNE RAĞMEN VERMEDİ

Bodrum FK'da Taylan Antalyalı, Felix Uduokhai'nin müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Pozisyonun ardından 65. dakikada VAR tarafından yapılan inceleme uyarısı sonrası oyunu durduran hakem Mehmet Türkmen, pozisyonu incelemek için VAR'a gitti. İncelemede bulunan Türkmen, pozisyonun penaltı olmadığına hükmetti. Bodrum FK'lı oyuncular, pozisyonun ardından hakem Türkmen'e itirazlarda bulunsa da karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen'in VAR uyarısının ardından pozisyonu incelemesine rağmen penaltı kararı vermemesi, maçın bile önüne geçti. Türkmen'in bu kararı, kısa sürede tüm futbolseverler tarafından tartışılmaya başlandı.

İşte o pozisyon;

Maçın bile önüne geçti: Herkes Beşiktaş maçındaki bu penaltı pozisyonunu konuşuyorGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

VAR'da incelendi ama penaltı verilmedi: Herkes maçın bile önüne geçen bu pozisyonu tartışıyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıSeyit Keşli:

6s nin nice pozisyonları var bir tanesini bile haber yapmadınız. hayırdır haberler com. amacınız ne çok değil de birazcık bari tarafsız olun

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Haber YorumlarıBurak ERGÜL:

Top kaleye gittikten sonra ayağına basıyor . Vurmadan önce olsa penaltı olurdu

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Haber YorumlarıKemal Aslan:

Dunyanin neresine gidersen git penalti ama iste yine hakem maci belirledi 80. Dk da ayni pozisyon dimitrova yapildi faul verdi birde sari kart cikardi her iki pozisyonu herkes incelesin...

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Haber YorumlarıErkan Dag:

yabancı hakem artık gerekli yüzde yüz penaltı 2 haftadır Beşiktaş kollaniyor

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Haber YorumlarıOguzhan Bulutt:

Net penaltı.

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Haber YorumlarıBlackened:

Besiktasliyim. Bizde haram lokma olmaz! Hakem Bodrum'un net penaltısını harcamıştır. Biz öyle haram duduklere itiraz edenlere yüzsüzce "kudurun" diyecek "kudurmuslar" değiliz! Onlar kendini bilir...

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