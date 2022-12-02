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Sinirden nevri döndü! Dünyaca ünlü yıldız öfkesini VAR monitöründen çıkardı

Spor Haberleri

Uruguay'ın dünyaca ünlü golcüsü Cavani, Gana'yı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından çılgına döndü. Gana galibiyeti, Uruguay'ın Dünya Kupası'nda gruptan çıkmasına yetmedi. Hakem kararıyla çılgına dönen Cavani, maç sonu öfkesini VAR monitöründen çıkardı.

Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçemeyen Uruguay'da sinirler gerildi. H Grubu'nda Portekiz lider, Güney Kore ikinci olarak son 16'ya yükseldi.

Sinirden gözü döndü! Dünyaca ünlü yıldız öfkesini VAR monitöründen çıkardı

GALİBİYET YETMEDİ

Gana'yı 2-0 mağlup eden Uruguay, Güney Kore'nin Portekiz'i mağlup etmesiyle gruptan çıkamadı. Hakem kararları Uruguaylı futbolcuları çileden çıkardı.

Sinirden gözü döndü! Dünyaca ünlü yıldız öfkesini VAR monitöründen çıkardı

MONİTÖRE VURDU

Çıkış tüneline doğru hareketlenen eden Cavani, hakemlerden alamadığı öfkesini monitörden çıkardı. Tribünler Cavani'nin monitöre vurduğu anı cep telefonlarıyla kaydetti.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Edinson Cavani Uruguay Spor Haberler

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