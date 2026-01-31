Haberler

Maçı kazanmak bile işe yaramadı! Yönetime büyük tepki

Maçı kazanmak bile işe yaramadı! Yönetime büyük tepki
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 20. haftasında evinde Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta siyah-beyazlı taraftarlar, maç boyunca devam ettiği 'yönetim istifa' tezahüratlarına maç sonunda da uzun süre devam etti.

  • Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerek puanını 36'ya yükseltti.
  • Beşiktaş taraftarları, maç sırasında ve sonrasında yönetimi istifaya davet eden tezahüratlar yaparak protesto etti.
  • Beşiktaş taraftarlarının bir kısmı, maç sonunda tribünlerden çıkmayarak protestolarını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayan Beşiktaş geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak puanını 36'ya yükseltti.

MAÇIN BAŞINDAN SONUNA KADAR TEPKİ

Siyah-beyazlı taraftarlar, mücadelede sık sık yönetimi istifaya davet ederek ısınma sırasında, müsabaka esnasında 'yönetim istifa' tezahüratları yaptı. Taraftarlar 'Siyah beyaz, yönetim istifa?' şeklindeki tezahüratlarla da tepkilerini dile getirdi.

TEPKİLER MAÇ SONUNDA DA DEVAM ETTİ

Siyah-beyazlı taraftarların bir kısmı maçın sona ermesinin ardından protestolarına devam etti. Beşiktaşlı taraftarlar, uzun süre boyunca tribünlerden çıkmayarak protestolarını sürdürdü. Yönetimin istifa etmesi yönünde çağrılara devam edildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üst üste dördüncü galibiyet! Hull City'nin Premier Lig inadı devam ediyor

Bu gece de mutluluktan uyuyamayacak
Beşiktaş-Konyaspor maçı sonunda olay tepki: Hakemden utanıyorum

Maç sonunda olay tepki: Hakemden utanıyorum
Beşiktaş geriden gelip kazandı

Nefesleri kesen maç Beşiktaş'ın
Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
Üst üste dördüncü galibiyet! Hull City'nin Premier Lig inadı devam ediyor

Bu gece de mutluluktan uyuyamayacak
Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız, Ferdi Kadıoğlu'nu 90+7'de üzdü

Ferdi 90+7'de yıkıldı! Golü atan ismi görmelisiniz
Yeni takımı Augsburg! İmza atmak üzere Almanya'ya gidiyor

Yeni takımı Augsburg! İmza atmak üzere Almanya'ya gidiyor