Maçı kazanan Hakan Çalhanoğlu soyunma odasında halay çekti

İtalya Serie A 30. hafta maçında Inter, sahasında Udinese ile karşı karşıya geldi. Inter, maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Inter'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Marko Arnautovic ve 29. dakikada Davide Frattesi attı.

HAKAN DA OYNADI

Udinese'nin tek golü 71. dakikada Oumar Solet'ten geldi. Inter, bu galibiyetle birlikte ligde arka arkaya üçüncü galibiyetini elde etti. Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 64 dakika sahada kaldı.

HAKAN VE TAKIM ARKADAŞI BASTONI HALAY ÇEKTİ

30 Mart tarihinde oynanan maçın ardından ise Hakan Çalhanoğlu'nun görüntüleri gündem oldu. Inter'in forveti Marko Arnautovic, alınan üç puan sonrasında Hakan ve Alessandro Bastoni'nin soyunma odasındaki neşeli hallerini sosyal medya hesabından yayınladı. Paylaşılan videoda Hakan ve Bastoni'nin halay çektiği görüldü. Bu görüntüler kısa süre içerisinde viral oldu.