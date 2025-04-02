Erdoğan'ın 'Nevruz' talimatı sonrası AK Parti harekete geçiyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası bir resmi tatil daha geliyor
Özel'den 'Boykot çağrısı yanlıştır' diyen Rifat Hisarcıklıoğlu'na sert yanıt

Hisarcıklıoğlu "Boykot yanlıştır" dedi, Özel'in tepkisi çok sert oldu
Akaryakıt fiyatlarına rekor zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarına rekor zam geliyor
Putin'den 14 yıl sonra bir ilk! 160 bin erkeği askere çağırdı

Putin'den son yılların en büyük çağrısı! Mesajlar gitmeye başladı

Maçı kazanan Hakan Çalhanoğlu soyunma odasında halay çekti

Maçı kazanan Hakan Çalhanoğlu soyunma odasında halay çekti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Udinese'yi 2-1 yendikleri maçın ardından takım arkadaşı Alessandro Bastoni ile soyunma odasında halay çekti. Bu neşeli an, Inter'in forveti Marko Arnautovic'in sosyal medya hesabından paylaşılınca kısa sürede viral oldu.

İtalya Serie A 30. hafta maçında Inter, sahasında Udinese ile karşı karşıya geldi. Inter, maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Inter'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Marko Arnautovic ve 29. dakikada Davide Frattesi attı.

HAKAN DA OYNADI

Udinese'nin tek golü 71. dakikada Oumar Solet'ten geldi. Inter, bu galibiyetle birlikte ligde arka arkaya üçüncü galibiyetini elde etti. Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 64 dakika sahada kaldı.

HAKAN VE TAKIM ARKADAŞI BASTONI HALAY ÇEKTİ

30 Mart tarihinde oynanan maçın ardından ise Hakan Çalhanoğlu'nun görüntüleri gündem oldu. Inter'in forveti Marko Arnautovic, alınan üç puan sonrasında Hakan ve Alessandro Bastoni'nin soyunma odasındaki neşeli hallerini sosyal medya hesabından yayınladı. Paylaşılan videoda Hakan ve Bastoni'nin halay çektiği görüldü. Bu görüntüler kısa süre içerisinde viral oldu.

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.